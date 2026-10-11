Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους χθες σε θαλάσσιες περιοχές των Χανίων.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Χρυσή Ακτή, όπου μία 84χρονη Ελληνίδα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στη Γεωργιούπολη, μία 76χρονη υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.