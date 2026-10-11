Τρεις τρίχες από τα μαλλιά του φέρεται να ζήτησε ψυχολόγος με ιατρείο στο Κολωνάκι από άνθρωπο που αναζητούσε βοήθεια για κρίσεις πανικού και φοβίες, σύμφωνα με καταγγελία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA. Στην ίδια μαρτυρία γίνεται λόγος για συνεδρίες βιοσυντονισμού, υγρά που αποκαλούνταν «ελιξίρια» και αμοιβή που φέρεται να έφτανε τα 500 ευρώ ανά συνεδρία.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι είχε ακούσει πως ο συγκεκριμένος επαγγελματίας μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους με κρίσεις πανικού και φοβίες. Όπως είπε, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του πριν από μερικούς μήνες, αλλά ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Κύπρο. Τότε, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, του ανακοινώθηκε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του η γραμματέας του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία συνεχίστηκε με αίτημα να αποστείλει τρεις τρίχες από τα μαλλιά του. Περιγράφοντας τη φήμη που, όπως ισχυρίστηκε, είχε αποκτήσει ο επαγγελματίας, ανέφερε:

«Τον θεοποιούσαν για κρίσεις πανικού, ότι είναι ο μόνος που μπορεί να απαλλάξει κάποιον με κρίσεις πανικού και φοβίες».

Η γυναίκα που είχε νοσήσει από καρκίνο και τα σκευάσματα που αποκαλούνταν «ελιξίρια»

Στη μαρτυρία περιλαμβάνεται και η περίπτωση φίλης του καταγγέλλοντος, η οποία είχε αντιμετωπίσει καρκίνο του εντέρου και, σύμφωνα με τον ίδιο, στράφηκε στον συγκεκριμένο επαγγελματία εξαιτίας κρίσεων πανικού που εμφάνισε μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Ο καταγγέλλων περιέγραψε την προσέγγιση που, όπως υποστήριξε, της παρουσιάστηκε ως θεραπευτική λύση:

«Βιοσυντονιστής, ότι σου κάνει μία θεραπεία και σε απαλλάσσει».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στις συνεδρίες χρησιμοποιούνταν μικρά μπουκαλάκια με υγρά, τα οποία παρουσιάζονταν ως «ελιξίρια». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η φίλη του επιβαρύνθηκε σημαντικά, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα σκευάσματα ή να περιγράψει αναλυτικά την ιατρική της κατάσταση.

Μιλώντας για τις πρακτικές που καταγγέλλει, εξέφρασε την αγανάκτησή του με τη φράση:

«Όλοι αυτοί στην απόγνωση του κόσμου πατήσανε».

«Είναι σημάδι ότι η θεραπεία σου πιάνει», φέρεται να έλεγε για το τρέμουλο και τη ζάλη

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η φίλη του παρουσίαζε τρέμουλο, ζάλη και ατονία, ενώ αντιμετώπιζε κρίσεις πανικού στη διάρκεια της ημέρας. Όπως υποστήριξε, όταν εκείνη περιέγραφε τα συμπτώματα που ένιωθε, ο επαγγελματίας φέρεται να της έλεγε ότι αποτελούσαν φυσιολογική αντίδραση στη θεραπεία.

Ο ίδιος μετέφερε τα λόγια που, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, άκουγε η γυναίκα:

«Της έλεγε “είναι φυσιολογικό αυτό που νιώθεις, μας ενδιαφέρει που νιώθεις τρέμουλο και ζάλη και ατονία και έχεις κρίσεις πανικού όλη μέρα, γιατί είναι σημάδι ότι η θεραπεία σου πιάνει”».

Το κόστος των συνεδριών, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, έφτανε περίπου τα 500 ευρώ για κάθε επίσκεψη.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για πρακτικές που παρουσιάζονταν ως θεραπεία για κρίσεις πανικού και φοβίες. Η μαρτυρία δεν συνοδεύεται στο διαθέσιμο υλικό από στοιχεία που να επιτρέπουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιμέρους ισχυρισμών.