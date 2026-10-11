Στα λευκά ντύθηκαν περιοχές στον Βόλο εξαιτίας της σφοδρής χαλαζόπτωσης που συνόδευσε το ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

Η απότομη αλλαγή του καιρού έγινε αισθητή λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα, όταν εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα με έντονη δραστηριότητα από αστραπές, βροντές και δυνατούς ανέμους. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το χαλάζι κάλυψε το οδόστρωμα στο κέντρο της πόλης, καθώς και στις συνοικίες των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου.

Στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας, τα νερά συσσωρεύτηκαν γρήγορα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και δυσκολεύοντας σημαντικά την μετακίνηση των οχημάτων λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Μικρή διάρκεια χωρίς αναφορές για ζημιές

Παρά τη μεγάλη ένταση με την οποία ξέσπασε η βροχόπτωση και το χαλάζι, χτυπώντας στέγες και στέγαστρα κτιρίων, το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επίσημες αναφορές για σοβαρές ζημιές σε περιουσίες ή προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την υποχώρηση της μπόρας.

Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο