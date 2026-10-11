Χωρίς μαθητές θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς με απόφαση του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου αναστέλλεται η λειτουργία του μετά την αποκόλληση τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας που προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό 14χρονου μαθητή.

Στο σχολικό συγκρότημα αναμένεται να μεταβεί το πρωί της Δευτέρας μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με σκοπό να εξετάσουν εξονυχιστικά τα αίτια της πτώσης και να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή παιδιών και εκπαιδευτικών.

Το χρονικό της αυτοψίας και η θέση του Δήμου

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, συνοδευόμενοι από δύο μηχανικούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του δήμου, κατά την πρώτη αυτοψία δεν εντοπίστηκαν ρωγμές ή ίχνη υγρασίας στην οροφή ή στις παρακείμενες αίθουσες, ενώ ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου είχε υπάρξει προηγούμενη ειδοποίηση για κάποιο πρόβλημα στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, η δημοτική αρχή εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του 14χρονου, ο οποίος έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του.