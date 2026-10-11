Μια σημαντική πανελλαδική πρωτιά καταγράφει ο Δήμος Αθηναίων καθώς γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που ολοκληρώνει την κατάρτιση και τον ανεξάρτητο έλεγχο του Ισολογισμού Έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το νέο Λογιστικό Πλαίσιο (Π.Δ. 54/2018), το οποίο βασίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα (IPSAS).

Ο Ισολογισμός Έναρξης εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διοίκησης του Δήμου.

Τι σημαίνει όμως αυτή η εξέλιξη για τους δημότες;

Ο Δήμος αποκτά πλέον μια πληρέστερη και πιο αξιόπιστη εικόνα της περιουσίας, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών του. Έτσι, ενισχύονται η διαφάνεια και η λογοδοσία, ενώ δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό των δαπανών, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων προς όφελος της πόλης και των πολιτών.

Η νέα αυτή πρωτιά αποτελεί συνέχεια της πρώτης πανελλαδικά πιστοποιημένης πιλοτικής εφαρμογής του Π.Δ. 54/2018, που ολοκλήρωσε ο Δήμος Αθηναίων το 2025, με την αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων του 2023. Ακολούθησαν η προσαρμογή των οικονομικών διαδικασιών και η κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2026 σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση του έργου επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Δήμου Αθηναίων προς μια σύγχρονη, διαφανή και αποτελεσματική οικονομική διοίκηση, με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών.