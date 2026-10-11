Άγριο επεισόδιο με καταδιώξεις και πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Λαμία, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου για επίθεση σε βάρος νεαρού στην περιοχή της Αμφιθέας, κοντά στο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα τον καταδίωξαν, ενώ τη στιγμή που προσπάθησε να απομακρυνθεί με τη συνδρομή συγγενικού του προσώπου, ομάδα ατόμων τους επιτέθηκε με ρόπαλα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημά τους.

Οι πυροβολισμοί στα νότια προάστια και η έφοδος της αστυνομίας

Η ένταση μεταφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα στα νότια προάστια της πόλης, όπου διαμένουν οι δύο πλευρές. Στο σημείο καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί και εκατέρωθεν απειλές, χωρίς να έχει διακριβωθεί αν οι βολές ρίχθηκαν στον αέρα για εκφοβισμό ή κατά προσώπων. Η αναταραχή συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση της τάξης.

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες των εμπλεκομένων, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οπλισμός.

Το περιστατικό αποδίδεται σε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία στο παρελθόν είχε οδηγήσει δύο άτομα στη φυλακή με κατηγορίες για επίθεση και ληστεία.