Περίπου τριπλάσιες από το επιτρεπόμενο όριο ήταν, σύμφωνα με το Thestival, οι μετρήσεις αλκοόλ στον 45χρονο που συνελήφθη μετά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου του σε ταβέρνα στον Εύοσμο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Κατά τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, το όχημα κινούνταν στην οδό Αγαμέμνονος, όταν βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε στην τζαμαρία και κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας. Οι τρεις άνθρωποι που τραυματίστηκαν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο ως πελάτες.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο μέθης, ο οποίος έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

Οι δύο μετρήσεις κατέγραψαν 0,77 και 0,74 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, έναντι επιτρεπόμενου ορίου 0,25 mg/l.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου. Όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.