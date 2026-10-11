Ένα μέτωπο βροχών και καταιγίδων θα κινηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τη δυτική Ελλάδα προς τα ανατολικά, μεταβάλλοντας σταδιακά τον καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η επιδείνωση θα γίνει αισθητή πρώτα στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αυξημένη συννεφιά, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο και στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Μέχρι το μεσημέρι, τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν κατά τόπους ένταση στα Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Σταδιακά, οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Η Θράκη αναμένεται να επηρεαστεί αργότερα, κυρίως τη νύχτα, οπότε τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις Κυκλάδες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά διαστήματα, ενώ στην Κρήτη θα υπάρχουν ανοίγματα με ηλιοφάνεια και πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών τη νύχτα.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει επιπλέον αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια. Παράλληλα, προβλέπει ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Νοτιάδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα έχουν γενικά νότια διεύθυνση, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται κυρίως στους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά στους 27. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους μειωμένη.

Τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σύμφωνα με το meteo.gr, οι αρχικά λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή σποραδικών καταιγίδων. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονες. Οι άνεμοι θα μεταβάλλονται σε διεύθυνση, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο κέντρο της πόλης το θερμόμετρο θα δείξει από 18 έως 26 βαθμούς.

Πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η αστάθεια θα συνεχιστεί, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, μεταξύ άλλων στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες, με τάση βελτίωσης από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι και νοτιοδυτικοί, 3 έως 4 μποφόρ. Δεν προβλέπεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.