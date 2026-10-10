Με επιτυχία στέφθηκε επιχείρηση που στήθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Άγιος Νικόλαος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, για τη μεταφορά 68χρονης αλλοδαπής, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κασσάνδρας.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 68χρονη και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.