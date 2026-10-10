Καταδίωξη μετά από διάρρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με τους δράστες να εγκαταλείπουν το όχημα που χρησιμοποίησαν στο ύψος των διοδίων του Ελαιώνα.

Οι τρεις άνδρες προχώρησαν σε διάρρηξη κατοικίας στην περιοχή του Ακταίου, από την οποία αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, ο συναγερμός του σπιτιού ενεργοποίησε σήμα στην Αστυνομία, η οποία εντόπισε το όχημα και ξεκίνησε να το καταδιώκει από την περιοχή της Πάτρας.

Στη συνέχεια οι δράστες κινήθηκαν προς τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα, όπου και στήθηκαν μπλόκα της Αστυνομίας, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία τους.

Εγκατέλειψαν το όχημα μετά από τροχαίο

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο, χωρίς όμως να σταματήσει και συνέχισε την πορεία του μέχρι τα διόδια του Ελαιώνα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι τρεις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και συνέχισαν πεζοί. Η αστυνομία εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο το χρηματοκιβώτιο που αφαιρέθηκε από την κατοικία, καθώς και άλλα ευρήματα, ενώ εξετάζεται και για τυχόν αποτυπώματα των δραστών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.