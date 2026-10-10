Μειωμένες ενάρξεις πυρκαγιών και λιγότερες καμένες εκτάσεις, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας, καταγράφονται μέχρι στιγμής για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχουν διατεθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και το EFFIS – European Forest Fire Information System.

Η εικόνα για την αντιπυρική περίοδο του 2026 -ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου- αποτιμάται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θετικά και βελτιωμένη, με τη βελτίωση αυτή να αφορά τόσο τον αριθμό των ενάρξεων στις οποίες επενέβη το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και τη συνολική καμένη έκταση και ειδικά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις καμένες εκτάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή την 1η Μαΐου 2026 έως τις 7 Οκτωβρίου 2026 η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται σε 335.780 στρέμματα, ενώ καταγράφηκαν 4.274 ενάρξεις πυρκαγιάς. Τόσο οι εκτάσεις όσο και οι ενάρξεις, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας κατά 36,4% και 24,4%, αντίστοιχα, ενώ όπως τονίζεται ο μέσος όρος των ενάρξεων πυρκαγιάς της εικοσαετίας είναι 5.651.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο είδος των εκτάσεων που έχουν πληγεί μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν και αφορούν κυρίως εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, θάμνους αλλά και βραχώδεις εκτάσεις ανέρχονται, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, σε περίπου 150.000 στρέμματα, 23,58% λιγότερα, κατά τις αρμόδιες πηγές, από τον μέσο όρο της εικοσαετίας.

Όσον αφορά τα δάση, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΥπΚΚΠΠ που προέρχονται από το ΠΣ και το EFFIS, η καμένη έκταση ανέρχεται σε 29.331 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, κατά 75,3% από τον μέσο όρο της 20ετίας. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο επλήγησαν περίπου 71.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, αριθμός που όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, παρουσιάζει μείωση κατά 27,38% σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας. Ακόμη, περίπου 86.000 στρέμματα που έχουν καεί αφορούν χορτολιβαδικές εκτάσεις, καλαμιές-βάλτοι και υπολείμματα καλλιεργειών που, όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες πηγές, αναμένεται να αναγεννηθούν τα επόμενα χρόνια.

«Ο μηχανισμός έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη, με αποτελέσματα που πρέπει να αξιολογήσουμε με ειλικρίνεια. Δύο ήταν οι στόχοι της αντιπυρικής περιόδου: η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και η μείωση των καμένων εκτάσεων. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Η αντιπυρική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρησμών και εντατικοί έλεγχοι Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην αυστηρή αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση και στους εντατικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

«Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με 37 νέα περιφερειακά τμήματα. Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, η καταστροφή είναι ίδια. Επιμένουμε στην πρόληψη, στους ελέγχους και στη διερεύνηση των περιστατικών. Η προσπάθεια αυτή και τα αποτελέσματα στην εξιχνίαση των εγκλημάτων εμπρησμού καταδεικνύουν την αποφασιστικότητά μας και συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών που προανέφερα. Τότε θα γίνει ο τελικός απολογισμός και θα αποτελέσει τη βάση για συγκεκριμένες βελτιώσεις στην επόμενη χρονιά», τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Οι συλλήψεις και τα πρόστιμα

Όσον αφορά τις συλλήψεις και τα πρόστιμα, από 1η Ιανουαρίου έως και 6 Οκτωβρίου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 368 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 327 (88,86%) είναι από αμέλεια και οι 41 (11,14%) από πρόθεση, ενώ έχουν επιβληθεί συνολικά 864 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.483.790,16 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περισσότερες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, στην καρδιά δηλαδή της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικότερα οι αρμόδιες αρχές του ΠΣ προχώρησαν κατά το παραπάνω διάστημα σε συνολικά 265 συλλήψεις, έναντι 169 την αντίστοιχη περίοδο το 2025. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, για αύξηση κατά 56,8%. Από αυτές, οι 234 αφορούσαν αμέλεια και οι 31 πρόθεση. Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2026 επιβλήθηκαν 392 διοικητικά πρόστιμα, έναντι 286 το 2025, συνολικού ύψους 939.994,38 ευρώ.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο επιβλήθηκαν 81 πρόστιμα, ύψους 178.983,27 ευρώ, και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις: 31 από αμέλεια και 4 από πρόθεση. Όπως υπογραμμίζεται από πηγές της Πολιτικής Προστασίας, τα ποσοστά αφορούν μεν τις συλλήψεις, αλλά αναδεικνύουν τη σοβαρότητα των αμελών συμπεριφορών, όπως η καύση υπολειμμάτων και οι θερμές εργασίες.

Επέμβαση σε πρώτο χρόνο

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές το 99,7% των ενάρξεων αντιμετωπίστηκε άμεσα, σε πρώτο χρόνο, ωστόσο, όπως προσθέτουν, περίπου τα δύο τρίτα των καταγεγραμμένων καμένων εκτάσεων προήλθαν από τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε ένα τετραήμερο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δύο πυρκαγιές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο στις 29 και 30 Ιουλίου οι οποίες, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, κάλυψαν 50.000 στρέμματα και το ίδιο διάστημα εκδηλώθηκαν δύο φωτιές: Στις 31 Ιουλίου στην Ξηρονομή Βοιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας που επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό και νοτιότερα όπου κάλυψαν 145.000 στρέμματα περίπου.

Σχετικά με την εικόνα που παρουσίασε η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες για το 2026 και συγκεκριμένα την Τουρκία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, η χώρα μας, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές με βάση τα στοιχεία από το EFFIS, καταγράφει μικρότερη καμένη έκταση. «Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η θετική ελληνική επίδοση δεν εμφανίζεται σε μία γενικευμένα ήπια χρονιά για τη Μεσόγειο. Με βάση το EFFIS, το 2026 η Ισπανία βρίσκεται +220,2%, η Γαλλία +535,7% και η Ιταλία +93,1% πάνω από τους αντίστοιχους μακροχρόνιους μέσους όρους τους», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.