Σε κομβικό παράγοντα διαμόρφωσης του σχεδιασμού ισχυρών «παιχτών» του διεθνούς τουρισμού εξελίσσεται η χώρα μας.

Ήδη η Ελλάδα κερδίζει περισσότερο χώρο στα προγράμματα των μεγάλων ευρωπαϊκών tour operators για το 2027, καθώς ενισχύεται η ζήτηση από μια κατηγορία ταξιδιωτών που αλλάζει σταδιακά τα χαρακτηριστικά της τουριστικής αγοράς.

Πρόκειται για τους λεγόμενους Best Agers, ένα κοινό μεγαλύτερης ηλικίας που διαθέτει χρόνο, αγοραστική δύναμη και διαφορετικές απαιτήσεις από το παραδοσιακό μοντέλο διακοπών.

Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος και Σαντορίνη περιλαμβάνονται ήδη στις προτάσεις κορυφαίων ταξιδιωτικών οργανισμών, την ώρα που αυξάνεται το ενδιαφέρον για ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες, υπηρεσίες ευεξίας, δραστηριότητες, οργανωμένες περιηγήσεις και μεγαλύτερης διάρκειας παραμονές.

Η συγκεκριμένη ομάδα δεν αποτελεί ομοιογενές ταξιδιωτικό κοινό. Όπως προκύπτει από τις τάσεις που καταγράφουν οι touroperators, αρκετοί μεγαλύτερης ηλικίας ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία και άνεση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι περιορίζονται σε παθητικές διακοπές. Αντίθετα, στο πρόγραμμα μπαίνουν όλο και συχνότερα γαστρονομικές εμπειρίες, άθληση, πολιτιστικές επισκέψεις, ευεξία και δραστηριότητες που προσαρμόζονται στον ρυθμό και στα ενδιαφέροντά τους.

Coral Travel

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Coral Travel, η οποία σχεδιάζει να αυξήσει το 2027 τη χωρητικότητα σε Adults-onlyξενοδοχεία στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο τετράστερες μονάδες στην Κρήτη, το ανακαινισμένο CactusVillage και το Harmony E-Rock Hotel, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης του συγκεκριμένου ξενοδοχειακού προϊόντος.

Η τάση δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Η Alltours έχει εντάξει στις προτάσεις της το Mythos Panorama στην Κέρκυρα, μεταξύ των νέων ή ανακαινισμένων Adults-only επιλογών του χαρτοφυλακίου της. Η εταιρεία δίνει έμφαση σε ξενοδοχεία όπου η ήρεμη ατμόσφαιρα συνδυάζεται με γαστρονομία υψηλού επιπέδου, wellness, αθλητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες φυσικής κατάστασης.

Στη Ρόδο, η Anex Tour προβάλλει το Atrium Platinum Luxury Resort & Spa, εστιάζοντας στην άνεση και στο ήσυχο περιβάλλον, ενώ η TUI περιλαμβάνει το TUI Blue Meltemi στη Σαντορίνη στις προτάσεις που απευθύνονται στο συγκεκριμένο κοινό.

Η παρουσία τεσσάρων ελληνικών νησιών στα προγράμματα διαφορετικών tour operators δείχνει ότι η εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά διαθέτει ήδη προϊόντα που μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Το Adults-only μοντέλο αποτελεί μία διάσταση, όχι όμως τη μοναδική.

Η TUI, για παράδειγμα, αξιοποιεί τα TUI Blue και τα προγράμματα Robinson για να προσφέρει συνδυασμούς αθλητισμού, ευεξίας, γαστρονομίας και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, μέσω της TUI Toursκαταγράφεται ενδιαφέρον για οργανωμένες περιηγήσεις και εξατομικευμένους συνδυασμούς προορισμών, στοιχείο που δείχνει ότι οι Best Agers αναζητούν όλο και περισσότερο ευελιξία αντί για αυστηρά προκαθορισμένα πακέτα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφει και η Anex Tour, η οποία διαπιστώνει ελαφρά αύξηση του ενδιαφέροντος για ταξίδια χωρίς συνοδό και διαμονή σε ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες. Στις προτάσεις της για wellness περιλαμβάνονται μονάδες στην Τενερίφη, στη Μαγιόρκα και στην Ίσκια, με spaκαι προγράμματα χαλάρωσης.

Από την πλευρά της, η Schauinsland-Reisen στρέφεται σε πιο εξατομικευμένες επιλογές, όπως boutique ξενοδοχεία, σουίτες με θέα στη θάλασσα και καταλύματα που προσφέρουν αυξημένη ιδιωτικότητα. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται σε ταξιδιώτες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο στην ποιότητα της διαμονής τους.

Ταξίδια μεγάλης διάρκειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενίσχυση των ταξιδιών μεγάλης διάρκειας. Η Anex Tour προτείνει στην Τουρκία ξενοδοχεία για παραμονές από 28 ημέρες, ενώ η Dertourδιαθέτει αντίστοιχες επιλογές παρατεταμένων διακοπών. Η TUI έχει επίσης εντάξει στο πρόγραμμά της λύσεις για μεγαλύτερη παραμονή και καταλύματα τύπου διαμερίσματος, μεταξύ άλλων μέσω της μάρκας Time to Smile.

Η μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιού συνδέεται και με μια γενικότερη τάση για πιο σύνθετες εμπειρίες. Η Dertourκαταγράφει ενδιαφέρον για οργανωμένα ταξίδια χωρίς συνοδό, μεταξύ των οποίων ειδικό πρόγραμμα στην Κύπρο για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες, με ομάδες έως 18 συμμετεχουσών. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ακόμη συνδυασμοί ποδηλασίας και ποτάμιας κρουαζιέρας στον Δούναβη, καθώς και ταξίδια με επίκεντρο το γκολφ και την ευεξία.

Οι παραδοσιακές οργανωμένες περιηγήσεις εξακολουθούν επίσης να διατηρούν τη θέση τους. Η Trendtours καταγράφει ζήτηση για ταξίδια στην Ιταλία και στο Βόρειο Ακρωτήριο, ενώ για το 2027 υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για θεματικές διαδρομές. Στα μακρινά ταξίδια ξεχωρίζει νέο πρόγραμμα 16 ημερών στην Κίνα, το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις σε εννέα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Για την ελληνική αγορά, οι συγκεκριμένες τάσεις δημιουργούν ένα ευρύτερο πεδίο ευκαιριών. Η αυξημένη χωρητικότητα της Coral Travel στην Κρήτη και η παρουσία Κέρκυρας, Ρόδου και Σαντορίνης στα προγράμματα μεγάλων tour operators δείχνουν ότι υπάρχει ήδη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εξαντλείται στα Adults-onlyκαταλύματα. Οι Best Agers αναζητούν συνδυασμούς άνεσης, ιδιωτικότητας, wellness, πολιτισμού, δραστηριοτήτων και μεγαλύτερης διάρκειας διαμονής, στοιχεία που μπορούν να διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και να δημιουργήσουν ζήτηση πέρα από τις πιο παραδοσιακές μορφές θερινών διακοπών.