Μεγάλες είναι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στις δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω από τη φωτιά που συνεχίζεται να μαίνεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου 10/10.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο έχουν καταρρεύσει τμήματα της οροφής.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. θα πραγματοποιηθεί προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.

Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.