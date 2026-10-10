Μία σημαντική διάκριση για την ITF Hellas και το Neuralex επιφύλαξαν τα φετινά Best in Pharmacy Awards 2026, με το προϊόν να κατακτά το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο προϊόν για ποιότητα ζωής & καλύτερη υγεία».

Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της παρουσίας του Neuralex στην κατηγορία του και της προσέγγισης της ITF Hellas, η οποία επενδύει συστηματικά:

στην ποιότητα,

την επιστημονική τεκμηρίωση και

στην ανάπτυξη λύσεων

που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του φαρμακείου και του κοινού.

«Η διάκριση του Neuralex στα Best in Pharmacy Awards 2026 αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Είναι μία αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε με συνέπεια, με στόχο να προσφέρουμε προϊόντα που βασίζονται στην ποιότητα και στην επιστημονική γνώση. Ευχαριστούμε θερμά την κριτική επιτροπή για αυτή τη σημαντική βράβευση», τόνισε η κα Πόλυ Λεονταρίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Country Manager Greece & Cyprus ITF Hellas A.E. / ITALFARMACO GROUP.

Το Neuralex είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με DHA, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Επίσης, περιέχει ΕΡΑ, βιταμίνη D3, φυλλικό οξύ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σελήνιο.

Το καθένα από αυτά τα συστατικά παίζει σημαντικό ρόλο σε λειτουργίες που σχετίζονται ή επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Το DHA αποτελεί βασικό δομικό συστατικό των μεμβρανών των νευρώνων και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Η λήψη 900 mg DHA σχετίζεται με βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας ισοδύναμη με 3,4 έτη νεαρότερη γνωσιακή ηλικία. Οι δύο πιο σημαντικές μορφές Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων είναι το DHA και το ΕΡΑ. Παράλληλα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β (όπως Β6, Β12 και φυλλικό οξύ) συμβάλλουν στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και βοηθούν στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.

Η βιταμίνη D3 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, ενώ το σελήνιο συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Η ITF Hellas συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων και στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο της υγείας και του φαρμακείου.

Τα Best in Pharmacy Awards αποτελούν έναν θεσμό που αναδεικνύει προϊόντα, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν στον χώρο του φαρμακείου, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και στην αξία που προσφέρουν στην καθημερινή φροντίδα υγείας.

ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: Neuralex: 41109/ 05-04-2024.