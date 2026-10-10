Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 10/10 γύρω στις 07:30 ύψος του Ριζάκου μετά τον κόμβο της Ξηριώτισσας στη Λαμία.

Το αγροτικό αυτοκίνητο όπως και το μαύρο ΙΧ που αναποδογύρισε είχαν και τα δύο κατεύθυνση προς Δομοκό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το αγροτικό το οποίο προπορευόταν φέρεται να έκανε αρχικά λίγο δεξιά και στη συνέχεια επιχείρησε να στρίψει αριστερά με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα που ακολουθούσε να συγκρουστεί μαζί του και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δευτέρου οχήματος, 21 ετών, που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.