Η έντονη οσμή που έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας κρατά περίπου 4.000 μαθητές μακριά από τις αίθουσες και τους γονείς σε αγωνία, καθώς παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την προέλευσή της.

Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στο μεταξύ, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συγκροτήματος περνούν στην τηλεκπαίδευση μέσω Webex, στις ώρες που προβλέπει το πρόγραμμα κάθε σχολείου.

Οι διευθυντές έχουν κληθεί να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς, μαθητές και κηδεμόνες και να οργανώσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η σχετική απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων.

Τρεις αναφορές μέσα σε λίγες εβδομάδες

Η ανησυχία δεν προέκυψε από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων που παραθέτουν ελληνικά μέσα, αναφορές για οσμή αερίου καταγράφηκαν στις 16 και στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2 Οκτωβρίου. Στο δεύτερο περιστατικό, κατά τον δήμο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή, αλλά βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού. Γονείς και μαθητές έχουν περιγράψει την οσμή ως ιδιαίτερα έντονη, αισθητή τόσο μέσα όσο και έξω από το συγκρότημα.

Στις 2 Οκτωβρίου η νέα αναφορά προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και προληπτική εκκένωση του συγκροτήματος στην οδό Ταϋγέτου. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και ειδοποιήθηκε η εταιρεία διανομής αερίου Enaon. Ο αρχικός έλεγχος δεν έδειξε διαρροή, ωστόσο ακολούθησαν πρόσθετες αυτοψίες και μετρήσεις.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι και τι διερευνάται

Η Enaon EDA έχει ανακοινώσει ότι από τους ελέγχους της δεν προέκυψε διαρροή φυσικού αερίου ούτε εύρημα συνδεόμενο με το δίκτυο διανομής. Παράλληλα, η παροχή αερίου στο συγκρότημα έχει διακοπεί προληπτικά και ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποιεί ξεχωριστό τεχνικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις. Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική: το αποτέλεσμα του ελέγχου στο δίκτυο διανομής δεν απαντά από μόνο του σε όλα τα ερωτήματα για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και την προέλευση της οσμής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σωληνώσεις, ο λέβητας και το εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, ενώ για την επανασύνδεση της εγκατάστασης απαιτείται το προβλεπόμενο πιστοποιητικό. Η εταιρεία διανομής διευκρινίζει ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις, μετά το σημείο παράδοσης, υπόκεινται σε χωριστές απαιτήσεις ελέγχου και συντήρησης, με ευθύνη των αρμοδίων τους.

Οι γονείς ζητούν έγγραφα και σαφείς απαντήσεις

Για τους γονείς, το βασικό ζήτημα παραμένει η τεκμηριωμένη ενημέρωση. Οι σύλλογοι ζητούν αναλυτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις αερίου και θέρμανσης, στα συστήματα ανίχνευσης και ασφάλειας, καθώς και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και της ενημέρωσης από την Πυροσβεστική.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, κατήγγειλε ότι τα σχολεία είχαν αρχικά ανοίξει χωρίς να έχουν δοθεί οι τεχνικές εκθέσεις και τα πιστοποιητικά που ζητούσαν οι γονείς. Περιέγραψε την ανησυχία τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαβεβαιώσεις, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι ελέγχθηκε και τι βρέθηκε.

Από την πλευρά της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής υποστηρίζει ότι ενήργησε βάσει των επίσημων γραπτών διαβεβαιώσεων του Δήμου Αθηναίων και των αρχικών ελέγχων, στους οποίους δεν είχε εντοπιστεί διαρροή. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτραπεί η επιστροφή των παιδιών όσο υπάρχει αμφιβολία για την ασφάλειά τους και ότι η διερεύνηση της αιτίας θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα οριστικά πορίσματα αναμένονται έως το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις για την επιστροφή στις αίθουσες. Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της τηλεκπαίδευσης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και η πιστοποίηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.