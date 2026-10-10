Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 10/10 σε αρκετές περιοχές της χώρας μας όπου έντονα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (εκτός της Θράκης) και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5, βαθμιαία 6, και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.