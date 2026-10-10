Δύο επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν σχεδόν την ίδια στιγμή στα Εξάρχεια, λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ομάδα πέντε κουκουλοφόρων εκτόξευσε πέτρες και μπουκάλια εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Την ίδια ώρα, πέντε ακόμη άτομα επιτέθηκαν σε άλλη διμοιρία, στην οδό Στουρνάρη, χρησιμοποιώντας τέσσερις βόμβες μολότοφ και ένα γκαζάκι.

Από τα δύο περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.