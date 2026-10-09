Μια πτώση από σκαλωσιά ύψους περίπου δύο μέτρων κόστισε τη ζωή σε 49χρονο στην Κάτω Καμήλα Σερρών, την ώρα που εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματισμού.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Την έρευνα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς σημειώθηκε το δυστύχημα κατά τη διάρκεια των εργασιών.