Νέα στοιχεία για την υπόθεση στην οποία κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης έρχονται στο φως μέσα από το ρεπορτάζ του MEGA, με τις συνομιλίες που παρουσιάστηκαν να προστίθενται στο υλικό που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οικονομικές συναλλαγές, εταιρικές δραστηριότητες και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης καλούνται να δώσουν απαντήσεις λογιστές, στελέχη και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο αχυρανθρώπων.

Οι διάλογοι που παρουσιάστηκαν στο MEGA

Στο ρεπορτάζ του σταθμού μεταδόθηκε συνομιλία στην οποία ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να δίνει οδηγίες σε συνομιλητή του για το πώς να αντιδράσει σε τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς.

Φ. Καμπούρης: Αν σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει, πού μένετε; πού μένεις; κλπ. να του το κλείσεις.

«Αχυράνθρωπος»: Οκ οκ….

Σε άλλη συνομιλία, φιλικό πρόσωπο ρωτά για την κατάσταση του Φίλιππου Καμπούρη, με τον συνομιλητή του να αναφέρεται σε πρόβλημα που φέρεται να έχει προκύψει με το κατάστημα.

Φιλικό πρόσωπο: Με τον Φίλιππο τι έγινε;

«Αχυράνθρωπος»: Τίποτα άστο το είναι μέσα στα νεύρα.

Φιλικό πρόσωπο: Ααα…

«Αχυράνθρωπος»: Κάτι έχει γίνει με το μαγαζί και δεν είναι καλά.

Φιλικό πρόσωπο: Ε κάτι παράνομο έχει κάνει.

Οι συνομιλίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης της υπόθεσης, ενώ η σημασία τους θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.

Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι για μισθούς και φορολογικές δηλώσεις

Παράλληλα με τις συνομιλίες, εργαζόμενοι που συνδέονται με επιχειρήσεις του Φίλιππου Καμπούρη περιγράφουν στο MEGA όσα υποστηρίζουν ότι γνώριζαν για την υπόθεση, αλλά και τα προβλήματα που φέρονται να αντιμετώπισαν με τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Εργαζόμενη που μίλησε στην εκπομπή Live News ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε και ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται συνδεδεμένοι με το κατάστημα στο οποίο υπάγονται.

«Δεν ξέραμε τίποτα. Εμείς υποτίθεται ήμασταν σε μία εταιρεία και εργαζόμασταν εκεί πέρα. Τώρα δηλαδή, έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Αλήθεια σας μιλάω, αλλά δεν είναι και ευχάριστο, γιατί εμείς συνεχίζουμε να φαινόμαστε, διότι το κατάστημα το οποίο υπαγόμαστε δεν έχει κλείσει», ανέφερε εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη στο Live News.

Μία ακόμη καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι τα ποσά που δηλώνονταν στην εφορία ήταν υψηλότερα από τις πραγματικές αποδοχές της, γεγονός που, όπως ανέφερε, είχε συνέπειες για τη φορολογική της εικόνα.

«Χρέωνε παραπάνω χρήματα από όσα παίρναμε και το κράτος μετά μας φορολογούσε παραπάνω. Δεν μπορούσα να βρω ούτε τον λογιστή τους. Έχω πάει στον ΕΦΚΑ άπειρες φορές για να τους πω για τις εταιρείες τότε που γινόντουσαν όλα αυτά», αναφέρει καταγγέλλουσα στο Live News.

Η ίδια πρόσθεσε:

«Έπαιρνα μισθό 450€ και μου δήλωνε στην εφορία 20.000. Όταν πήγα στο τέλος να κάνω και τη φορολογική δήλωση, μου είπε ότι έγινε κάποιο λάθος από τον λογιστή, ότι μην ανησυχείς και θα το φτιάξω και το θέμα τακτοποιήθηκε».

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν μέρος των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, χωρίς να προδικάζουν την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.

Η θέση του Φίλιππου Καμπούρη και όσα αναφέρει ο δικηγόρος του

Ο Φίλιππος Καμπούρης υποστηρίζει ότι οι οφειλές του αφορούν αποκλειστικά τον ΕΦΚΑ και αρνείται ότι σχετίζεται με ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, αναφέρθηκε στις εταιρείες και στη συμμετοχή του εντολέα του, δηλώνοντας στο MEGA: «Υπήρχε μία κανονική εταιρεία. Σε ποιες από αυτές τις εταιρείες είχε συμμετοχή και με ποια μορφή θα το πούμε ενώπιον του ανακριτή».