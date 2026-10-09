Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος επικρατούν στο Μαρούσι, μετά την τραγική είδηση του θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της το απόγευμα της Παρασκευής.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, με τα αρμόδια κλιμάκια να συλλέγουν κάθε στοιχείο που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια της απώλειας της ανήλικης.



Οι αρχές διερευνούν με προσοχή την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν την πιθανότητα της αυτοχειρίας.



Την ίδια ώρα, τα μέλη του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος του κοριτσιού βρίσκονται σε απόλυτο σοκ, αδυνατώντας να πιστέψουν το αναπάντεχο παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα.