Το χωριό Κάλφα Τριταίας στην Αχαΐα θρηνεί τον άνθρωπο που διατηρούσε το καφενείο του. Ο 51χρονος Γιάννης Παπαβραμόπουλος, πατέρας ενός παιδιού, έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τμήμα πεύκου κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στον Δήμο Ερυμάνθου. Σύμφωνα με το Tempo24.News, ο 51χρονος επιχειρούσε να κόψει το πεύκο όταν ένα μεγάλο, σαθρό τμήμα του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Θλίψη στο χωριό όπου ζούσε και εργαζόταν

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ο Γιάννης Παπαβραμόπουλος ζούσε και διατηρούσε το καφενείο.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ η οικογένειά του και το χωριό βρίσκονται αντιμέτωποι με την αιφνίδια απώλειά του.