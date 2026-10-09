Σε κατασκευαστική κακοτεχνία αποδίδεται μετά τις πρώτες αυτοψίες η αποκόλληση σοβά από την οροφή της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Βασιλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μαθητή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου Θέρμης εκφράζει λύπη και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον μαθητή μας, τον οποίο επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου και η πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Όλγα Γιαννιού.



«Μόλις ενημερώθηκε η διοίκηση του Δήμου για το περιστατικό, μετέβησαν αμέσως στο σχολείο οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων Στέλιος Αποστόλου, καθώς και δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψαν ρηγματώσεις, ούτε ενδείξεις υγρασίας, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο της οροφής, αλλά ούτε και σε διπλανές αίθουσες, καθώς και στην στέγη του σχολείου. Επίσης, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Η έρευνα για τις αιτίες που προκάλεσαν την πτώση του σοβά συνεχίζονται και ως πρώτη εκτίμηση είναι ότι αυτό συνέβη πιθανότατα από κάποια κατασκευαστική κακοτεχνία», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.



Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι ο Δήμος Θέρμης, κατά την περσινή σχολική χρονιά προέβη σε μακροσκοπικό τεχνικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία του Δήμου και κατέγραψε αναλυτικά όλα τα προβλήματα που υπήρχαν.



«Όλα αυτά περιελήφθησαν στη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ το οποίο δημοπρατήθηκε και προέκυψε ανάδοχος ο οποίος ξεκίνησε τη σταδιακή αποκατάστασή τους, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Παράλληλα, το συγκεκριμένο σχολείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” για την εκτέλεση και άλλων εργασιών, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή στέγης», γνωστοποιείται.



Σημειώνεται, επίσης, πως «έπειτα από έγγραφο το οποίο απέστειλε η Διεύθυνση του σχολείου τον Ιανουάριο του 2026 προς το Γραφείο Παιδείας του Δήμου, στο οποίο επισήμανε ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζονταν σε κάποια σημεία του σχολικού συγκροτήματος, συνεργείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην αποκατάσταση των πιο άμεσων εξ αυτών», ενώ «όλα τα υπόλοιπα περιελήφθησαν στην υπό εξέλιξη εργολαβία συντήρησης των σχολείων».



Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι όλα τα προβλήματα τα οποία περιέγραφε το έγγραφο της Διεύθυνσης του σχολείου αφορούσαν άλλο τμήμα του σχολικού συγκροτήματος και όχι το συγκεκριμένο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων όπου συνέβη το σημερινό περιστατικό ή διπλανές αίθουσες.



Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος εκφράζει κατ’ αρχάς τη λύπη του για το περιστατικό επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου μετέβησαν στο σχολείο, ενώ ο αντιδήμαρχος Παιδείας και η πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών βρέθηκαν στο πλευρό του μαθητή και των γονέων του. Παράλληλα τονίζει ότι «ο Δήμος Θέρμης ελέγχει κάθε χρόνο τα σχολεία, εντοπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και προχωρά στις αναγκαίες παρεμβάσεις», ενώ «φέτος, διέθεσε ποσό 1,6 εκατ. ευρώ για τις επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία, ενώ το κράτος διέθεσε μόλις 180.000 ευρώ».



«Παρόλα αυτά, όμως, συνέβη αυτό το δυσάρεστο γεγονός το οποίο, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν αποδίδεται σε ρηγματώσεις ή κάποια υγρασία, που είναι οι συνήθεις αιτίες σε τέτοια περιστατικά. Προχωρούμε στην αποκατάσταση της οροφής της αίθουσας των καλλιτεχνικών μαθημάτων η οποία θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες. Τη Δευτέρα το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά» ανέφερε ο κ Παπαδόπουλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.