Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου ανοίχτηκε παρουσία εισαγγελέα. Οι φωτογραφίες από τη διαδικασία προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA.

Νέες εικόνες από το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μέσα από την εκπομπή Live News του MEGA.

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται το χρηματοκιβώτιο μετά το άνοιγμά του, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, παρουσία εισαγγελέα. Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό που παρουσιάστηκε, το εσωτερικό του ήταν άδειο.

Το χρηματοκιβώτιο είχε εντοπιστεί στην κατοικία του γνωστού τραγουδιστή στη Βούλα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για το άνοιγμά του.

Πώς είναι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι φωτογραφίες που προβλήθηκαν στο Live News δείχνουν το χρηματοκιβώτιο στο μπαλκόνι του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, όπου πραγματοποιήθηκε το άνοιγμά του παρουσία εισαγγελέα.

Πέρα από το γεγονός ότι δεν περιείχε αντικείμενα κατά τη στιγμή του ανοίγματος, οι εικόνες δίνουν και μια εικόνα για την εξωτερική του εμφάνιση. Σε αντίθεση με όσα είχαν αναφερθεί σχετικά με τα χαρακτηριστικά του, το χρηματοκιβώτιο φαίνεται να έχει συμβατική κατασκευή, παρόμοια με εκείνη που συναντάται σε χρηματοκιβώτια ξενοδοχείων.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αφορά την εξωτερική του εικόνα, όπως αυτή αποτυπώνεται στις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή.