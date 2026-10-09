Τη ζωή του έχασε ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος έχει διασωληνωθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Τραγική εξέλιξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς ένας από τους δύο άνδρες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δεύτερος εργαζόμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί τού παρέχουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 50 ετών, εργάζονταν σε συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου, όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη στη Motor Oil

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 το πρωί, κατά τη διάρκεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Μετά το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Στο νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και τρίτος άνδρας, ο οποίος παρουσίασε ήπια αναπνευστικά προβλήματα. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η ανακοίνωση της Motor Oil για το εργατικό ατύχημα

Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους.