Εβδομάδα πληρωμών ξεκινά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου για χιλιάδες δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να καταβληθούν συνολικά 63.782.008,50 ευρώ σε 61.636 δικαιούχους.

Οι πληρωμές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης. Το μεγαλύτερο ποσό κατευθύνεται μέσω της ΔΥΠΑ σε επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα: 22 εκατ. ευρώ για 36.000 δικαιούχους.

e-ΕΦΚΑ: Εφάπαξ για 900 δικαιούχους

Από τον e-ΕΦΚΑ έχουν προγραμματιστεί δύο κατηγορίες καταβολών:

Στις 14 Οκτωβρίου: 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ. Από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου: 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ΔΥΠΑ: Πού κατευθύνονται τα 45,6 εκατ. ευρώ

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ για την ίδια περίοδο διαμορφώνονται ως εξής:

22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 3 εκατ. ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 1,6 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για όσους περιμένουν τις καταβολές, το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι το πενθήμερο 12–16 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένη ημερομηνία δίνεται για τις παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, στις 14 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες πληρωμές το πρόγραμμα προβλέπει καταβολές εντός της εβδομάδας.