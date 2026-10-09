Η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι μια αφηρημένη περιβαλλοντική έννοια. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ισορροπία των οικοσυστημάτων και με οργανισμούς όπως η μέλισσα, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη φύση.

Με αυτή την αφετηρία, η ΘΕΟΝΗ, σε συνεργασία με την Bee for Planet, συνεχίζει την πρωτοβουλία της για την υποστήριξη των επικονιαστών, έχοντας προχωρήσει στην υιοθεσία 25 μελισσιών, και μετατρέπει την περιβαλλοντική ενημέρωση σε μια βιωματική εμπειρία συμμετοχής.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στη Βατσουνιά Καρδίτσας, εργαζόμενοι της ΘΕΟΝΗ μαζί με τις οικογένειές τους συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στη βιοποικιλότητα και στον πολύτιμο ρόλο της μέλισσας στο οικοσύστημα.

Με την καθοδήγηση της ομάδας της Bee for Planet, μικροί και μεγάλοι γνώρισαν τη ζωή μέσα στην κυψέλη, ενημερώθηκαν για τη σημασία των μελισσών ως επικονιαστών και απέκτησαν μια πιο άμεση εικόνα για τη συμβολή τους στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας.

Από τη γνώση στην πράξη

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε η δημιουργία καψουλών βιοποικιλότητας, μικρών σβόλων με σπόρους που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους επικονιαστές.

Οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν για τη δημιουργία καψουλών βιοποικιλότητας, μετατρέποντας τη γνώση για την προστασία της φύσης σε μια απλή, δημιουργική και συμμετοχική πράξη.

Παράλληλα, για τα μικρότερα παιδιά δημιουργήθηκε ειδικός χώρος δημιουργικής απασχόλησης, όπου μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φύση και τον κόσμο της μέλισσας με τρόπο προσιτό και βιωματικό.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψη σε πέντε από τα 25 μελίσσια που έχει υιοθετήσει η ΘΕΟΝΗ. Σε μικρές ομάδες και με την καθοδήγηση της Bee for Planet, οι συμμετέχοντες παρατήρησαν από κοντά τις μέλισσες και γνώρισαν τη λειτουργία της κυψέλης, βλέποντας στην πράξη πώς ένας τόσο μικρός οργανισμός μπορεί να έχει τόσο σημαντικό ρόλο στο φυσικό περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ως εμπειρία

Η συνεργασία της ΘΕΟΝΗ με την Bee for Planet δεν περιορίζεται σε μια συμβολική υιοθεσία. Στόχος είναι η δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών γνώσης, συμμετοχής και επαφής με τη φύση, ώστε η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση να γίνεται μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων της εταιρείας.

Με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον από το οποίο πηγάζει και η ίδια η ταυτότητά της, η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και δημιουργούν εμπειρίες που μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα της προστασίας της φύσης από τη μία γενιά στην επόμενη.

Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά όταν η γνώση γίνεται συμμετοχή και η συμμετοχή γίνεται πράξη.