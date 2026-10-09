Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έρευνες για τις συνθήκες της απώλειάς του συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου αγωνιούν για την επόμενη ημέρα και την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς αναμένονται κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνης.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού σύμφωνα με το Live News, ενώ το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των αιτιών του θανάτου και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια στιγμή, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, το οποίο έχει σφραγιστεί, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τόσο η εργασιακή τους κατάσταση όσο και η καταβολή των χρημάτων που τους οφείλονται.

Σε αβεβαιότητα οι εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου

Το σφράγισμα του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τους ανθρώπους που εργάζονταν στην επιχείρηση.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί εντολή έξωσης από το ακίνητο, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η λειτουργία του ιατρείου έχει ουσιαστικά διακοπεί, με τις εργασιακές σχέσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξι υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς και η καθαρίστρια που αμείβονταν από τους δύο γιατρούς, παραμένουν απλήρωτες από τον περασμένο Αύγουστο.

Οι εργαζόμενες έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές και περιμένουν να ενημερωθούν για το τι μέλλει γενέσθαι με τις συμβάσεις τους, αλλά και για το εάν και πότε θα λάβουν τα δεδουλευμένα τους.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων και οι βενζοδιαζεπίνες

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στα πρώτα ευρήματα έχουν εντοπιστεί βενζοδιαζεπίνες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον πιθανό συνδυασμό τους με τη μιδαζολάμη, ουσία που χρησιμοποιείται σε ιατρικές πράξεις και μπορεί να προκαλέσει καταστολή.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και ψηφιακά ίχνη από το κινητό τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, στα οποία περιλαμβάνονται αναζητήσεις σχετικά με τη δράση των συγκεκριμένων ουσιών.

Στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών ανήκει και η αλπραζολάμη, γνωστή με την εμπορική ονομασία Xanax. Από την πρώτη στιγμή, η κατηγορούμενη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής είχε το συγκεκριμένο φάρμακο στο τσαντάκι του.

Σε σχετική ερώτηση για το εάν τον είδε να παίρνει Xanax, η 56χρονη γιατρός είχε απαντήσει: «Όσο ήμασταν μαζί δεν πήρε τίποτα. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα».

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιον βαθμό οι συγκεκριμένες ουσίες συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ισχαιμία του μυοκαρδίου έδειξαν τα πρώτα ιστολογικά ευρήματα

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την πρώτη εικόνα των ιστολογικών εξετάσεων, η οποία κατέγραψε εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Οι ιατροδικαστές και οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν πλέον το ολοκληρωμένο πόρισμα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία της ισχαιμίας και να διερευνηθεί εάν συνδέεται με τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο μέρος της δικογραφίας και να αξιολογηθούν για τη διαμόρφωση του κατηγορητηρίου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφερόμενος στην πορεία των εξετάσεων, δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις απαντήσεις των εργαστηριακών εξετάσεων να θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.