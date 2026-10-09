Η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της προσπάθειας για την επιστροφή των αναβαθμισμένων P-3B Orion στις αποστολές του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για μεγάλα, τετρακινητήρια αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, που μπορούν να επιτηρούν επί ώρες μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, να παρακολουθούν πλοία, να αναζητούν υποβρύχια και να μεταφέρουν πληροφορίες στον Στόλο.

Το πρώτο εκσυγχρονισμένο Orion πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες πτήσεις με Αμερικανούς χειριστές, οι οποίοι προετοιμάζονται όπως μαθαίνουμε να μάθουν τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης των αεροσκαφών.

Η αναβάθμιση των συγκεκριμένων αεροπλάνων έχει οδηγήσει σε αλλαγή του εξοπλισμού που φέρουν και αυτόν ακριβώς μαθαίνουν τώρα οι πιλότοι μας. Το αεροσκάφος διαθέτει πλέον ψηφιακό πιλοτήριο με σύγχρονες οθόνες, νέα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης και νέο σύστημα διαχείρισης αποστολής. Κατά συνέπεια οι πιλότοι θα πρέπει να εξοικειωθούν τώρα με τις νέες ενδείξεις, τον χειρισμό των συστημάτων και τις διαδικασίες που συνοδεύουν τη λειτουργία τους.

Η ανάγκη αυτή εξηγεί γιατί η επιστροφή στις πτήσεις προϋποθέτει πρόσθετη εκπαίδευση. Σε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, άλλωστε, η αποστολή απαιτεί τον από κοινού συντονισμό ολόκληρου του πληρώματος. Οι πιλότοι φροντίζουν για την πτήση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη χειρίζονται τον εξοπλισμό αποστολής και αξιολογούν τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται. Για να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά μια θαλάσσια περιπολία ή μια έρευνα π.χ. για υποβρύχιο, όλοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα συστήματα και να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Τι είναι τα P-3B Orion και ποια χαρακτηριστικά έχουν

Τα Orion κατασκευάστηκαν από την αμερικανική εταιρεία Lockheed για αποστολές ναυτικής περιπολίας μεγάλης διάρκειας. Απογειώνονται από αεροπορικές βάσεις στην ξηρά και διαθέτουν τέσσερις ελικοφόρους στροβιλοκινητήρες Allison T56. Το μήκος τους είναι περίπου 35,6 μέτρα, το άνοιγμα των φτερών τους 30,4 μέτρα και το ύψος τους 10,3 μέτρα.

Το γιγαντιαίο μέγεθός τους, επιτρέπει τη μεταφορά καυσίμων, εξοπλισμού και πολυμελούς πληρώματος για πολύωρες αποστολές. Η βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού οργανισμού Eurocontrol δίνει για τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους ενδεικτική ταχύτητα ταξιδιού περίπου 610 χιλιομέτρων την ώρα και εμβέλεια περίπου 7.000 χιλιομέτρων.

Η εμβέλεια αυτή αφορά τη συνολική απόσταση πτήσης και δεν ισοδυναμεί με την ακτίνα μέσα στην οποία μπορεί να πραγματοποιεί πολύωρη περιπολία και να επιστρέφει στη βάση του. Οι πραγματικές επιδόσεις κάθε αποστολής εξαρτώνται από τα καύσιμα, το φορτίο, το ύψος, την ταχύτητα και τον χρόνο παραμονής στην περιοχή έρευνας.

Η βασική χρησιμότητα των ελληνικών P-3B είναι ότι μπορούν να ελέγχουν μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις και να συγκεντρώνουν πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στην επιφάνεια και κάτω από το νερό. Στις αποστολές τους περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η αναγνώριση και η παρακολούθηση πλοίων, η αναζήτηση υποβρυχίων και η διαβίβαση στοιχείων στις αρμόδιες μονάδες. Μπορούν επίσης να συνδράμουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στη θαλάσσια επιτήρηση.

Τι χρειάστηκε να αλλάξει για να επιστρέψουν στον αέρα

Ο εκσυγχρονισμός τέσσερα P-3B και περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες στη δομή τους, πέρα από την αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κρίσιμα τμήματα των φτερών και άλλα δομικά στοιχεία αντικαθίστανται, με προβλεπόμενη παράταση της διάρκειας ζωής τους κατά 15.000 ώρες πτήσης. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης εργοστασιακή συντήρηση, νέα ηλεκτρονικά συστήματα και σύστημα διαχείρισης αποστολής ελληνικής ανάπτυξης.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του πλήρως εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους έγινε την 1η Σεπτεμβρίου πέρυσι. Είχαν προηγηθεί τεχνικές δυσκολίες, κυρίως στη συνεργασία του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου με παλαιότερα συστήματα. Μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις ακολούθησαν έλεγχοι στο έδαφος και στον αέρα. Η σημερινή προετοιμασία των εκπαιδευτών αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει το πρώτο αναβαθμισμένο Orion να περάσει στα ελληνικά πληρώματα μέχρι το τέλος του έτους ενώ αν όλα πάνε καλά μπορεί πριν φύγει το 2026 να παραλάβουμε και δεύτερο αεροσκάφος του ίδιου τύπου εκσυγχρονισμένο. Η παρουσία δύο διαθέσιμων πτητικών Orion θα διευκόλυνε την εκπαίδευση περισσότερων πληρωμάτων και τον προγραμματισμό των πτήσεων, καθώς θα υπήρχε μεγαλύτερη ευχέρεια όταν το ένα θα χρειαζόταν συντήρηση.

Παράλληλα, στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συνεχίζονται οι εργασίες στο τρίτο P-3B που θα παραδοθεί μέσα στο 2027, εφόσον δεν εμφανιστούν καθυστερήσεις. Στη συνέχεια θα απομένει το τέταρτο αεροσκάφος. Όταν τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη αναλάβουν αποστολές, θα μπορούν να συνεργάζονται με τα πλοία και τα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού.