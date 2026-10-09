Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ένας 15χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι την ώρα του μαθήματος, όταν ένα μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε ξαφνικά από το ταβάνι της αίθουσας.



Ο ανήλικος υπέστη κάκωση κεφαλής και διακομίστηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” για την παροχή των πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το Voria.gr. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναβρασμό στους γονείς και κηδεμόνες του Δήμου Θέρμης, οι οποίοι ζητούν την άμεση διακοπή της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, απαιτούν έγγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των κτιριακών υποδομών.

Μηχανικοί του Δήμου Θέρμης έσπευσαν στο σχολείο για τη διενέργεια μακροσκοπικών και εμπειροτεχνικών ελέγχων, ωστόσο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, «από την αυτοψία δεν προέκυψε εμφανής αιτία που προκάλεσε την αποκόλληση».

«Δεν προέκυψε καμία προσδιορισμένη αιτία για την αποκόλληση, δεν εντοπίστηκε καμία ρηγμάτωση τοπικά, ούτε στοιχείο υγρασίας στο σημείο της αποκόλλησης, είτε στην πλάκα του σχολικού κτιρίου, είτε στις γύρω αίθουσες», διευκρίνισε ο κ. Τσολάκης, προσθέτοντας ότι και από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας δεν είχε υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα για να ενταχθεί κάποιο έργο σε εργολαβία συντήρησης σχολικών μονάδων.

Σημείωσε, δε, ότι από τη στιγμή που από την αυτοψία δεν προέκυψαν στοιχεία ή ενδείξεις που να ερμηνεύουν την αποκόλληση, θα πρέπει να επιληφθούν εξειδικευμένοι επιστήμονες για τη διενέργεια σε δεύτερο βαθμό προσεισμικού ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1.15 μ.μ. και για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση έχει επιληφθεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

«Πριν θρηνήσουμε θύματα, να αναλάβει την ευθύνη του ο δήμος Θέρμης. Να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μη λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον μαθητή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών & Μαθητριών Δήμου Θέρμης.