Δύο εργαζόμενοι στα διυλιστήρια της Motor Oil τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα το πρωί, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11 π.μ., κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Newbseast καταγράφεται η στιγμή που ασθενοφόρο της Motor Oil φτάνει στο Νοσοκομείο Κορίνθου, μεταφέροντας τους τραυματίες από το εργατικό ατύχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 50 ετών, οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.