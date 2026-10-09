Με κεντρικά αιτήματα τους διορισμούς σε καταγεγραμμένες κενές θέσεις και την ισότιμη αντιμετώπιση στις προσλήψεις, η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων πραγματοποιεί κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Τη συμπαράστασή της εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), επισημαίνοντας ότι οι διεκδικήσεις των αδιόριστων Θεολόγων έρχονται σε μία περίοδο «που η εργασιακή ανασφάλεια είναι τεράστια και η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια καλπάζουν, με τα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές τους ανάγκες, είναι κάτι περισσότερο από αυτονόητο».

«Πήραν πολύ λίγα άτομα, συνάδελφοι με όλα τα προσόντα μένουν άνεργοι»

Στους λόγους που οδήγησαν στη διαμαρτυρία αναφέρθηκε, μιλώντας στο Orange Press Agency, η Κυριακή Στεφανίδου, εκπρόσωπος της Κοινότητας Θεολόγων Ελλάδος, η οποία απαριθμεί όπως είπε περίπου 600 μέλη:

«Έχουμε έρθει σήμερα εδώ στο Υπουργείο Παιδείας και διεκδικούμε μία ίση μεταχείριση του κλάδου μας. Οι προσλήψεις που έγιναν κατά την πρώτη και δεύτερη φάση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δυστυχώς δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές για εμάς. Πήραν πάρα πολύ λίγα άτομα, με αποτέλεσμα συνάδελφοι να βρίσκονται στην ανεργία, όντας, πτυχιούχοι και με όλα τα προσόντα. Γενικότερα ο κλάδος των θεολόγων αντιμετωπίζει θέματα και με τις προσλήψεις των μονίμων εκπαιδευτικών, αλλά και με τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, αλλά και με τις προσλήψεις των αναπληρωτών», σημείωσε.

Δέσμευση για πιο αποδοτική Γ’ Φάση προσλήψεων

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ζητήθηκε κι έγινε συνάντηση με το υπουργείο και τον Γενικό Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη.

Ικανοποιημένα από την έκβαση της συζήτησης δήλωσαν στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής, κάνοντας λόγο για «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα».

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσαν πως έθεσαν επί τάπητος στον γ.γ τα αιτήματα του κλάδου κι επέδωσαν ψήφισμα με υπογραφές που συγκεντρώθηκαν από εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και τα δελτία τύπου στήριξης από φορείς και συλλόγους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την επιτροπή, ο γ.γ του υπουργείου δεσμεύτηκε από τη μεριά του «ότι θα εισηγηθεί στην Υπουργό αίτημα για μια καλύτερη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θεολόγων, δεδομένου ότι οι δύο προηγούμενες ήταν μια πανωλεθρία για τον κλάδο μας».

Από την επιτροπή, αναφέρθηκε επίσης και το θέμα των αναθέσεων «που είναι μια πληγή για τον κλάδο μας», καθώς, όπως τονίστηκε, το μάθημα των θρησκευτικών ανατίθεται σε άλλες ειδικότητες.