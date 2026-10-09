Σοκάρουν οι εικόνες από την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήματα της ταράτσας, καθώς και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας.

Μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, παρασύροντας και «ξηλώνοντας» την τέντα του πρώτου ορόφου, προτού καταλήξουν στην αυλή της ισόγειας κατοικίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν από τα σπίτια τους λόγω του δυνατού θορύβου, με τις εικόνες από το σημείο να είναι χαρακτηριστικές του μεγέθους της κατάρρευσης.