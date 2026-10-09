Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει το πρόβλημα με τα παραμορφωμένα πυρηνόκαρπα ροδάκινα τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια στην Πέλλα και στην Ημαθία.

Οι παραγωγοί ροδάκινων των δύο νομών κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλο μέρος της σοδειάς τους και απευθύνουν έκκληση να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες, προκειμένου να προστατεύσουν το εισόδημά τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, τόνισε πως «το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από την ευλογιά που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι».

«Η παραμόρφωση, όπως λένε, χωρίς να είναι σίγουρο, οφείλεται σε ένα ακάρεο, έναν τετράνυχο, ο οποίος έχει μπει μέσα στα δέντρα. Είναι μεταδοτικό και δεν μπορούμε να το αποβάλλουμε. Κάνουμε διάφορες προσπάθειες για να το αντιμετωπίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε», ανέφερε, σχετικά με τις πιθανές αιτίες του φαινομένου.

«Δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Πανεπιστήμιο, ώστε να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.