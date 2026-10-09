Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες.

Αμέσως μετά την έκρηξη ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ιδία μέσα.

Η διαχείριση του περιστατικού έγινε από την ίδια την εταιρεία, η οποία διαθέτει δικά της πυροσβεστικά οχήματα και ομάδα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Motor Oil: «Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Οι δύο τραυματίες αναμένεται να διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Πρόκειται, για δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 50 ετών, οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Το μέλος του σωματείου των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, Γ.Φρυσίρας, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, είπε πως «φαίνεται ότι τα δύο άτομα είναι σε άσχημη κατάσταση, από μια έκρηξη που έγινε στο εργοστάσιο στους Αγίους Θεοδώρους».