Ένα σοβαρό και παράλληλα περίεργο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στον οδικό άξονα Λιβανάτες – Αταλάντη, κοντά στη διασταύρωση προς Μεγαπλάτανο, στη Φθιώτιδα.

Toυ ανταποκριτή στη Στερεά Ελλάδα από το lamiareport.gr

Ειδικότερα, ένα σκούρο αυτοκίνητο μάρκας Ford Focus εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε μέσα σε παρακείμενο ελαιώνα, προσκρούοντας διαδοχικά σε δέντρα.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές και σπασίματα σε τρεις τουλάχιστον ελιές, ενώ το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδηρικών.

Από τα ίχνη της πρόσκρουσης και την κατάσταση στην οποία περιήλθε το όχημα, εκτιμάται πως ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ίσως και πάνω από 150 χλμ./ώρα!

Ωστόσο, το πιο παράξενο είναι ότι οι επιβαίνοντες -που σύμφωνα με μαρτυρίες πρέπει να είναι υπήκοοι Βουλγαρίας- όχι μόνο δεν κάλεσαν βοήθεια, αλλά αφαίρεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας και εξαφάνισαν κάθε έγγραφο ή στοιχείο ταυτότητας από το εσωτερικό του οχήματος, εγκαταλείποντάς το διαλυμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προηγούμενο βράδυ, παρέα τουλάχιστον τριών αυτοκινήτων με βουλγαρικές πινακίδες διασκέδαζε στην Παραλία Λιβανατών.

Όπως όλα δείχνουν, μετά το τροχαίο, οι επιβαίνοντες του Ford επιβιβάστηκαν στα υπόλοιπα οχήματα της παρέας και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για το συμβάν δεν υπήρξε καμία επίσημη κλήση ούτε στο ΕΚΑΒ ούτε στην Αστυνομία, ενώ δεν καταγράφηκε καμία διακομιδή τραυματία από τροχαίο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Το εγκαταλελειμμένο όχημα παραμένει στο χωράφι και πλέον είναι στα χέρια των αστυνομικών αρχών, οι οποίες μπορούν να ανακαλύψουν τουλάχιστον τον ιδιοκτήτη μέσω του μοναδικού αριθμού πλαισίου.