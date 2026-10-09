Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονης αλλοδαπής, η οποία αγνοείται μετά από πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός ναυαγοσωστικού σκάφους, ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, τριών παραπλεόντων πλοίων και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη βρέθηκε στη θάλασσα.