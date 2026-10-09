Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο προαύλιο του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, με τους μαθητές να αποχαιρετούν με συγκινητικό τρόπο τη διευθύντριά τους, Βασιλική – Μαρία Τζούβελη, η οποία πέθανε πριν από λίγες ημέρες.

Οι μαθητές έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ με τις σχολικές τους τσάντες σχημάτισαν το μήνυμα «καλό παράδεισο».

Επίσης, σε ανάρτηση στη σελίδα του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι «ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική».

«Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες», αναφέρουν ακόμα και προσθέτουν:

«Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της “δικής μας Κικής”, το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από τη σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με “Άριστα” σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης».

Υπενθυμίζεται ότι η διευθύντρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» για αρκετές ημέρες, όμως, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.