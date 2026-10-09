Σε ένα ζωντανό κομμάτι της Αιθιοπίας, μετατράπηκε προ ημερών η πλατεία πίσω από το Ζάππειο Μέγαρο, καθώς τα μέλη της Αιθιοπικής κοινότητας της Αθήνας συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν το Μεσκέλ, τη μεγάλη θρησκευτική εορτή της Ανεύρεσης του Τίμιου Σταυρού.

Όπως καταγράφεται στις εικόνες του Orange Press Agency, εκατοντάδες πιστοί, που φορούσαν τις παραδοσιακές λευκές φορεσιές, κατέκλυσαν τον χώρο από νωρίς. Κρατώντας κεριά, μικρούς πυρσούς, αλλά και έναν μεγάλο, φωτιζόμενο Σταυρό στα χέρια, οι συγκεντρωμένοι κινούνταν κυκλικά, χορεύοντας και χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια τους υπό τους ήχους των τυμπάνων και τις ξεχωριστές, μελωδικές ψαλμωδίες.

Η κορύφωση των εορτασμών ήρθε με το άναμμα της «Ντεμέρα», της παραδοσιακής μεγάλης φωτιάς στο κέντρο της πλατείας. Όταν οι φλόγες αγκάλιασαν τη στοίβα, ο χορός γύρω της έγινε ακόμη πιο έντονος. Με την ολοκλήρωση της τελετής οι πιστοί πήραν λίγη από τη στάχτη και σχημάτισαν έναν σταυρό στο μέτωπό τους. Η συμβολική αυτή πράξη αποτυπώνει τη θυσία του Χριστού που καθάρισε την ανθρωπότητα, καθώς και τη βαθιά μετάνοια του πιστού.

Τι συμβολίζει το Μεσκέλ και η «Ντεμέρα»

Η γιορτή του Μεσκέλ, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, αποτελεί κορυφαία στιγμή για την αιθιοπική διασπορά. Τιμά την ανεύρεση του Σταυρού του Χριστού από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, άναψε μια μεγάλη φωτιά («Ντεμέρα») και καθοδηγήθηκε στο σημείο της ταφής του Σταυρού από την κατεύθυνση που πήρε ο καπνός.

Οι Αιθίοπες που τηρούν το έθιμο ανήκουν στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία Tewahedo, μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο. Η λέξη «Tewahedo» σημαίνει «ενοποιημένη» και εκφράζει το δόγμα της μίας, ενιαίας φύσης του Χριστού, όπου η θεία και η ανθρώπινη φύση ενώνονται τέλεια. Αυτή η χριστολογική παράδοση κατατάσσει την Εκκλησία τους στις Προχαλκηδόνιες (Ανατολικές) Εκκλησίες, με το Μεσκέλ να παραμένει η πλέον ζωντανή έκφραση της πίστης και της πολιτιστικής τους ταυτότητας στην καρδιά της Αθήνας.