Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών, με θύματα έναν 28χρονο και μία 26χρονη.

Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της, και προσέκρουσε σε κολόνα, με τους δύο αναβάτες να εκσφενδονίζονται και να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, και οι δύο φορούσαν κράνος, ωστόσο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, βγήκαν από τα κεφάλια τους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άμεσα, έσπευσαν στο σημείο δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους δύο νεαρούς και τους μετέφεραν στο Τζάνειο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο τα τραύματά τους ήταν πολύ σοβαρά και δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ωστόσο η έρευνα της Τροχαίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας είναι σε πλήρη εξέλιξη.