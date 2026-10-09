Υπεγράφη στο δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση της οδού Πόντου παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου.

Η οδός Πόντου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και με την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώνεται μια διαδρομή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν το έργο χαρακτηρίστηκε Εθνικού Επιπέδου και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά μήκος της οδού χωροθετούνται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς της επέκτασης, οι τρεις εξ αυτών στο αδιάνοικτο τμήμα της. Στο τελευταίο τμήμα της οδού, από τη συμβολή με την οδό Α. Παπανδρέου μέχρι την οδό Ικάρων, χωροθετείται ο Σταθμός Μετεπιβίβασης Μίκρας.

Η ολοκλήρωση της οδού θα εξυπηρετήσει τις εξόδους των σταθμών και θα διευκολύνει τη συνδυασμένη μετακίνηση με τα αστικά λεωφορεία. Αναμένεται επίσης να αποσυμφορήσει τις βασικές αρτηρίες της Καλαμαριάς, την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, καθώς και τις κινήσεις προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το έργο ανατέθηκε ως ενιαία σύμβαση μελέτης και κατασκευής, με διάρκεια 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2026 – 2030, με συνολικό προϋπολογισμό 24.664.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι για την οδό Πόντου, έχουν διατεθεί δημόσιοι πόροι ύψους περίπου 62 εκατομμυρίων ευρώ. Από την παρούσα Κυβέρνηση, τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών έχουν προβεί σε χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των απαλλοτριώσεων κατά μήκος της οδού, ενώ κατά το παρελθόν είχαν διατεθεί και από την Ελληνικό Μετρό άλλα 16,3 εκατομμύρια ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Μετά την παράδοση του έργου, τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων αναλαμβάνει η ΕΥΑΘ Α.Ε. και τη συντήρηση της οδού ο Δήμος Καλαμαριάς.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η σύμβαση που υπογράφεται σήμερα είναι ακόμη μια απόδειξη ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που έχει γνωρίσει η Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Δεν αρκεστήκαμε στη λειτουργία του Μετρό και πρόσφατα την επέκταση του δικτύου προς την Καλαμαριά, αλλά συνεχίζουμε με τη διάνοιξη της οδού Πόντου, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί.

Ένα έργο που έχει πολλαπλά οφέλη: εξασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση στο δίκτυο του Μετρό και την ανάπτυξη συνδυασμένων δρομολογίων με τα λεωφορεία, βελτιώνει την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής της Καλαμαριάς και φυσικά, αποτελεί από μόνο του ένα έργο ανάπλασης του αστικού περιβάλλοντος.

Ο δρόμος θα έχει κεντρική διαχωριστική νησίδα και διαβάσεις για την ασφάλεια των πεζών σε όλες τις κάθετες οδούς. Οι στάσεις λεωφορείων διαμορφώνονται με διαπλατύνσεις του οδοστρώματος, θα υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομος.

Η οδός Πόντου θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα και σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μετρό, έχω την αίσθηση πως δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για μια ριζική θετική μεταβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, υλοποιεί και παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης μεγάλα έργα, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο των ατελέσφορων προσδοκιών που ταλαιπωρούσαν για χρόνια την πόλη».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε:

«Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που θα γίνει στην περιοχή της Καλαμαριάς. Μια ανάπλαση που έρχεται να συμπληρώσει την πρώτη αλλαγή του χαρακτήρα της πόλης, αυτή που έφερε το Μετρό. Νομίζω ότι το τελικό της αποτέλεσμα θα το χαρούν όλοι οι Καλαμαριώτες, οι οποίοι έχουν ήδη αγκαλιάσει με πολλή θέρμη την έλευση του νέου μέσου στην πόλη τους. Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή ημέρα. Είναι πραγματικά μια πολύ χαρούμενη στιγμή».