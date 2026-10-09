Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα φέρεται να υπέστη έγκαυμα στο πόδι και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:15 και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στη συνέχεια σε αποκάθαρση του χώρου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.