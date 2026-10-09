Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε στο στόχαστρο της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία σε δημοσίευμά της κάνει λόγο για γραπτά μηνύματα που αντάλλαξε με έναν υποστηρικτή του κινήματος MAGA και τα οποία φέρεται να αποκαλύπτουν ότι ζητούσε χρήματα και πρόσφερε πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης πριν από την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κ. Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον Έρικ Ντέτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο και δικηγόρο, την καταβολή 100.000 δολαρίων στην American Express. Σε μήνυμά της μέσω Signal φέρεται να έγραψε ότι η πληρωμή «δεν θα εμφανιστεί πουθενά», εφόσον γινόταν απευθείας στην εταιρεία.

Ο Ντέτερς δεν πραγματοποίησε τελικά την πληρωμή, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε διάλυση του γάμου του.

Ο Τζέσι Μπινάλ, δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, δήλωσε ότι η πρέσβης αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ανέφερε ότι της είχαν καταβληθεί αμοιβές για ομιλίες σε εκδηλώσεις πριν από τον διορισμό της και ότι «της οφειλόταν ένα υπόλοιπο για τα έξοδα ταξιδιού και τη συμμετοχή της σε αυτές τις πατριωτικές εκδηλώσεις». Ο Ντέτερς δήλωσε ότι δεν όφειλε κανένα υπόλοιπο στη Γκίλφοϊλ.

Αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσε: «Η καριέρα της Γκίλφοϊλ, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθοδηγείται από βαθιές και ακλόνητες αξίες. Υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο από την υπερκομματική Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και επικυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Η πρέσβης παραμένει προσηλωμένη στο να εκπροσωπεί τον αμερικανικό λαό με αφοσίωση και ακεραιότητα».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξήρε την Γκίλφοϊλ, η οποία καθόταν μπροστά του. «Αρκεί να πούμε ότι η πρεσβεία μας κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε. «Η πρέσβης μας έχει αποδειχθεί μια ισχυρή πρέσβης».