Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας και συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο αναμένεται να φέρει διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως το Ιόνιο, η Ήπειρος και γενικότερα η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα.

Την ίδια στιγμή, οι νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν υγρασία, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε ασυνήθιστα υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ακόμη και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να μεταβληθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για ψυχρότερες αέριες μάζες, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Παρασκευή: Στο επίκεντρο το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος, έως 31 βαθμοί στα ανατολικά

Το βαρομετρικό χαμηλό που παραμένει πάνω από την περιοχή της Ιταλίας θα επηρεάσει σήμερα κυρίως τις δυτικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων στο βόρειο Ιόνιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κέρκυρα και τους Παξούς, αλλά και στα δυτικά παράλια της Ηπείρου. Στις συγκεκριμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ αναμένεται και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στη δυτική Στερεά Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μικρότερης έκτασης φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν και στα ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας.

Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες νερού που αναμένεται να πέσουν, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι θα καταγραφούν συνολικά ύψη βροχής ακραίου χαρακτήρα, ανάλογα με εκείνα που σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών. Παρ’ όλα αυτά, σε τοπικό επίπεδο αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Κέρκυρα και την Ήπειρο. Πρόκειται, άλλωστε, για περιοχές που συγκαταλέγονται στις πιο βροχερές της Ελλάδας και δέχονται συχνά την επίδραση αντίστοιχων φθινοπωρινών συστημάτων.

Η απουσία ενδείξεων για ακραία συνολικά ύψη βροχής δεν σημαίνει, πάντως, ότι τα φαινόμενα δεν χρειάζονται προσοχή. Έως και την Κυριακή, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι η πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη ραγδαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε τοπικά προβλήματα, ακόμη και αν η συνολική ποσότητα νερού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους στα πελάγη να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία θα ευνοήσει παράλληλα τη μεταφορά υγρασίας προς τις ηπειρωτικές περιοχές.

Οι θερμοκρασιακές συνθήκες θα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ελλάδα. Στα βορειοδυτικά, η συννεφιά και οι βροχές θα συγκρατήσουν τον υδράργυρο, με αρκετές περιοχές της Ηπείρου να καταγράφουν θερμοκρασίες χαμηλότερες των 20 βαθμών Κελσίου.

Στον αντίποδα, η Θεσσαλία και η ανατολική Στερεά θα διατηρήσουν πιο θερμές συνθήκες, καθώς ο νοτιοδυτικός άνεμος θα λειτουργεί τοπικά ως καταβάτης, ενισχύοντας τη θερμοκρασία. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ σε μεμονωμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και στις πεδινές εκτάσεις της Μακεδονίας.

Σάββατο: Επιδείνωση στη δυτική Ελλάδα, πιο επικίνδυνη η νύχτα προς Κυριακή

Περισσότερο άστατος θα καταστεί ο καιρός το Σάββατο, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό και το ψυχρό μέτωπο που το συνοδεύει θα κινηθούν πιο κοντά στην Ελλάδα. Η δυτική χώρα θα δεχθεί τη μεγαλύτερη επίδραση του συστήματος, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η αστάθεια και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα για σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Το βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται ακόμη στη δυτική Στερεά, στη δυτική Μακεδονία, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας.

Η σημαντικότερη εξέλιξη αναμένεται από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας που θα ακολουθήσει, όταν το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να διασχίζει τη χώρα. Η συγκεκριμένη φάση σηματοδοτεί την είσοδο της κακοκαιρίας στο πιο κρίσιμο στάδιό της, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά και βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Στο πεδίο των ανέμων θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν οι νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και πιθανότητα τοπικά να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να παρουσιάσει κάποια αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τα επίπεδα της Παρασκευής.

Κυριακή: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα και στην Αττική

Η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει την ημέρα κατά την οποία τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το ψυχρό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς τα ανατολικά, ενώ η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί, δημιουργώντας συνθήκες για βροχές και καταιγίδες από το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως το βόρειο Αιγαίο. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνεται και η Αττική.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, όπου τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν την πιθανότητα σχηματισμού πιο οργανωμένων συστημάτων καταιγίδων. Τα συγκεκριμένα συστήματα ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα των προγνωστικών μοντέλων, ο πυρήνας των ισχυρότερων καταιγίδων εκτιμάται ότι θα παραμείνει κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου. Η εξέλιξη αυτή είναι ενθαρρυντική, δεν αποκλείει όμως την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε γειτονικές παράκτιες ζώνες.

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη συνέχεια στη δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία. Καθώς θα πλησιάζει το βράδυ, η δραστηριότητα των φαινομένων εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και στην ευρύτερη περιοχή του βορείου Αιγαίου.

Την ίδια ώρα, σε τμήματα του εσωτερικού της ηπειρωτικής Ελλάδας ο καιρός θα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα μετακινείται προς ανατολικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα διατηρήσουν αρχικά τις νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις τους, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, ωστόσο, θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ στα ανατολικά οι τιμές θα παραμείνουν συγκριτικά υψηλότερες.

Δευτέρα: Παραμένει η αστάθεια σε δυτικά και βόρεια, πέφτει η θερμοκρασία

Η κακοκαιρία θα εξακολουθήσει να επηρεάζει σημαντικό τμήμα της χώρας και τη Δευτέρα, αν και η κατανομή των φαινομένων θα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα σε σχέση με την Κυριακή. Οι περισσότερες βροχές αναμένεται να εντοπίζονται στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σχηματίζοντας στον χάρτη της χώρας ένα νοητό σχήμα «Π».

Πρόσκαιρες καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στις περιοχές του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά.

Παράλληλα, θα αρχίσει να αλλάζει η διεύθυνση των ανέμων. Η νότια και νοτιοδυτική ροή, η οποία θα έχει επικρατήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, θα χάσει σταδιακά την ισχύ της, με τους δυτικούς ανέμους να παίρνουν τη θέση της.

Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι μέγιστες τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου, σηματοδοτώντας την απομάκρυνση από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουν προηγηθεί.

Τρίτη: Νέα μεταβολή φέρνει βροχές, αισθητό κρύο και ενδεχόμενο χιονοπτώσεων στα ορεινά

Μια πιο ουσιαστική αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαγράφεται από την Τρίτη και έπειτα, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν ότι οι συνθήκες θα ευνοήσουν την προσέγγιση νέων συστημάτων βροχοπτώσεων προς την Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, η αστάθεια αναμένεται να ενισχυθεί και οι βροχές να επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του καιρού θα διαδραματίσει και η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από βορειότερες περιοχές. Η κάθοδός τους αναμένεται να προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί ακόμη και κάτω από τις συνηθισμένες τιμές για την εποχή.

Έτσι, μετά το ιδιαίτερα θερμό διάστημα που προηγείται, η χώρα φαίνεται πως θα περάσει σε ένα σαφώς πιο ψυχρό και βροχερό καιρικό μοτίβο. Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σημαντικά, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι συνθήκες ενδέχεται να παραπέμπουν ακόμη και σε χειμερινό σκηνικό. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Η πρόγνωση για την Τρίτη και τις επόμενες ημέρες εξακολουθεί, ωστόσο, να συνοδεύεται από αβεβαιότητα, καθώς αφορά μια εξέλιξη που απέχει χρονικά. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα θα δείξουν με μεγαλύτερη σαφήνεια πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, πόσο μεγάλη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και σε ποια υψόμετρα θα μπορούσαν να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις.