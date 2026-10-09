Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Θηβών, όταν μία μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Οι δύο αναβάτες, μία γυναίκα και ένας άνδρας, ηλικίας 26 και 28 ετών αντίστοιχα, εκσφενδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά, ενώ η μοτοσικλέτα κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακόμισαν τους δύο τραυματίες στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφεραν και υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, με την Τροχαία να διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.