Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή των πολιτών σε αμφιλεγόμενες συσκευές και αντιεπιστημονικές μεθόδους που υπόσχονται διάγνωση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό, με αφορμή την αυξανόμενη τάση εμφάνισης μηχανημάτων και πρακτικών στο πεδίο της λεγόμενης «εναλλακτικής ιατρικής», τα οποία υπόσχονται ανώδυνες, γρήγορες και συνολικές διαγνώσεις σωματικών ή ψυχικών παθήσεων καθώς και «μαγικές» θεραπείες.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η ιατρική διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν σοβαρή επιστημονική πράξη που απαιτεί αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία, πιστοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία και αυστηρά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται στους ασθενείς συσκευές ή μηχανήματα που φέρονται να μπορούν, με μία απλή μέτρηση ή «σάρωση», να διαγνώσουν μεγάλο αριθμό παθήσεων, να αξιολογήσουν συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού ή ακόμη και να εξαγάγουν συμπεράσματα για την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, χωρίς να χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες διαγνωστικές διαδικασίες.

Αντίστοιχη επιφύλαξη πρέπει να υπάρχει απέναντι σε πρακτικές που υπόσχονται θεραπεία σοβαρών ή χρόνιων νοσημάτων με αδόκιμες, μη επαρκώς τεκμηριωμένες ή αντιεπιστημονικές μεθόδους, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ισχυρισμούς περί «θαυματουργών» αποτελεσμάτων ή προτρέπουν τον ασθενή να διακόψει την ενδεδειγμένη ιατρική παρακολούθηση ή θεραπεία του.

Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για διάγνωση, πρόληψη ή θεραπεία μιας νόσου οφείλει να αξιολογείται με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες, όταν υποπίπτει στην αντίληψή τους μία αμφιλεγόμενη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, να απευθύνονται πριν από οποιαδήποτε απόφαση στον προσωπικό ή θεράποντα ιατρό τους και να ζητούν ενημέρωση σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση, τις πραγματικές ενδείξεις, τους πιθανούς κινδύνους και τις θεραπευτικές επιλογές.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να μην παραμένουν αμέτοχοι όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους αμφιλεγόμενες πρακτικές, μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί περί διάγνωσης ή θεραπείας ή χρήση συσκευών και μεθόδων που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθύνονται και να καταγγέλλουν το περιστατικό προκειμένου να διερευνάται η νομιμότητα και η ασφάλεια της συγκεκριμένης πρακτικής.

Η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ευαλωτότητας ή της ελπίδας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέσω ατεκμηρίωτων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα.

Η έγκαιρη αναφορά τέτοιων περιστατικών αποτελεί σημαντικό μηχανισμό προστασίας όχι μόνο του ίδιου του ασθενούς αλλά και της δημόσιας υγείας, καθώς μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πρακτικών που παραπλανούν τους πολίτες ή τους απομακρύνουν από την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα.