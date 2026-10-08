Χάριν στην δωρεά του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ), που εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Τμήμα Ρομποτικής Χειρουργικής και Εκπαίδευσης της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν»,πριν δυο ημέρες, με την πραγματοποίηση του πρώτου χειρουργείου με τη χρήση ρομποτικού συστήματος.

Το εν λόγω τμήμα θα πραγματοποιεί ρομποτικά υποβοηθούμενες αρθροπλαστικές γόνατος, ισχίου και ώμου σε ασθενείς από όλη την Ελλάδα, μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Μία ημέρα την εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στη ρομποτική χειρουργική, υπό την επίβλεψη των Αναπληρωτών Καθηγητών Παναγιώτη Κουλουβάρη και Δημητρίου Κούλαλη.

Παράλληλα, το Τμήμα θα εκπαιδεύει και θα πιστοποιεί ορθοπαιδικούς χειρουργούς από όλη την Ελλάδα, ενώ θα φιλοξενεί και χειρουργούς από το εξωτερικό, αποτελώντας έναν οργανωμένο χώρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης ορθοπαιδικών χειρουργών, μέσα από θεωρητική εκπαίδευση, προσομοίωση και πρακτική άσκηση.