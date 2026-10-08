Παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και κοινωνικών φορέων πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες τα εγκαίνια του «Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης ΑμεΑ – Το Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια.



Τον Αγιασμό καθώς και τα εγκαίνια της νέας αυτής δομή υποστήριξης, που ξεκινάει το έργο της για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.



Το νέο «Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης», όπως ονομάζεται, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0–6 ετών και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης για ΑμεΑ αλλά και τις οικογένειές τους. Στόχος του είναι η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναγκών κάθε παιδιού, η ενίσχυση των δυνατοτήτων του και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους. Όσο για την δημιουργία του Κέντρου, αυτή, πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη».

Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη, η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη (παρουσιάστρια της εκδήλωσης), ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Αμεα «Το Εργαστήρι» Μαρία Τουρκοχωρίτη, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και η εκδότρια των Απάντων του Δ. Ψαθά, χορηγός του Συλλόγου Αμεα “Αγάπη και Φροντίδα” Λένα Νίτσου-Ψαθά Στα εγκαίνια του Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης και Συμβουλευτικής «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη» έκοψαν την κορδέλα από αριστερά ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» Μαρία Τουρκοχωρίτη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, και πίσω τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κλεάνθης Βαρελάς Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» Μαρία Τουρκοχωρίτη με την εγγονή του Δ. Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του Λένα Νίτσου-Ψαθά Οι εσωτερικοί χώροι του Κέντρου Πρώιμης Συμβουλευτικής Παρέμβασης και Συμβουλευτικής «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη» για τους γονείς και τα παιδάκια με νοητική στέρηση Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολης κκ. Αθηναγόρας που εγκαινίασε το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης και Συμβουλευτικής «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη» για τα ΑμεΑ Οι εσωτερικοί χώροι του Κέντρου Πρώιμης Συμβουλευτικής Παρέμβασης και Συμβουλευτικής «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη» για τους γονείς και τα παιδάκια με νοητική στέρηση Οι εσωτερικοί χώροι του Κέντρου Πρώιμης Συμβουλευτικής Παρέμβασης και Συμβουλευτικής «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βουδούρη» για τους γονείς και τα παιδάκια με νοητική στέρηση Από αριστερά, Τζένη Μπρέμπου (μέλος Δ.Σ. Το Εργαστήρι), Κατερίνα Αθανασοπούλου (μέλος Δ.Σ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ), Μαρία Τουρκοχωρίτη (Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Το Εργαστήρι), Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη (Αντιπεριφερειάρχης Αττικής), Χρήστος Παππούς (Δήμαρχος Φυλής) Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Νανά Κουμπλή, Πρόεδρος ΜΕΡΟΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ κ. Έλια Θανογιάννη, Σοφία Μοσχανδρέου μέλος Δ.Σ. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, Νανά Ρινιώτη μέλος ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ και Θεοφανώ Κοτσώνη Περδικάρη Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «Αγάπη και Φροντίδα» αποκλειστικού χορηγού συλλόγου “Το Εργαστήρι” Νανά Κουμπλή με την εγγονή του Δ. Ψαθά και εκδότρια των Απάντων του Λένα Νίτσου-Ψαθά που στέκεται δίπλα στα ΑμεΑ ως χορηγός προσφέροντας παραστάσεις έργων του παππού της Η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη παρουσιάζει τους ομιλητές της εκδήλωσης. Δεξιά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίλιον, Αχαρνών και Πετρούπολης κκ. Αθηναγόρας που εγκαινίασε την δομή Από αριστερά: Λένα Νίτσου-Ψαθά (εγγονή Δ. Ψαθά-εκδότρια Απάντων του), Κατερίνα Αθανασοπούλου (μέλος Δ.Σ. «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»), Μαρία Τουρκοχωρίτη (Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»), Χριστίνα Καρινιωτάκη (Εκτελεστική Διευθύντρια «HELLAS CERT»), Αντιγόνη Ωραιοπούλου (Αντιπρόεδρος «HELP HELLAS»), Νανά Κουμπλή (Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» αποκλειστικού χορηγού του συλλόγου “Το Εργαστήρι”), Σοφία Μοσχανδρέου (μέλος Δ.Σ. «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»)





Επίσης η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής, καθώς ενισχύει τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης κοντά στον τόπο κατοικίας τους.



Αποτελεί δε ένα ακόμη βήμα στη μακρά πορεία του «Εργαστηρίου», το οποίο από το 1978 βρίσκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, με σταθερό προσανατολισμό την κοινωνική τους ένταξη.



Για το «Εργαστήρι», η έναρξη λειτουργίας του «Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης» σηματοδοτεί μια νέα δυνατότητα έγκαιρης και οργανωμένης υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, με στόχο κάθε παιδί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε στη διαχρονική και ολόπλευρη στήριξη του προς τον Σύλλογο «Το Εργαστήρι» και συνεχάρη την Πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Τουρκοχωρίτη για το έργο της.



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι Αντιπεριφερειάρχες Λευτέρης Κοσμοπούλος , Χαράλαμπος Αλεξανδράτος και Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη» Ειρήνη Καΐρη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» που στηρίζει αποκλειστικά «Το Εργαστήρι» Νανά Κουμπλή, ο πρώην Δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραϊμης καθώς και φίλοι και χορηγοί.