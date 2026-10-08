Παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και κοινωνικών φορέων πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες τα εγκαίνια του «Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης ΑμεΑ – Το Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια.
Τον Αγιασμό καθώς και τα εγκαίνια της νέας αυτής δομή υποστήριξης, που ξεκινάει το έργο της για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας.
Το νέο «Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης», όπως ονομάζεται, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0–6 ετών και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης για ΑμεΑ αλλά και τις οικογένειές τους. Στόχος του είναι η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναγκών κάθε παιδιού, η ενίσχυση των δυνατοτήτων του και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους. Όσο για την δημιουργία του Κέντρου, αυτή, πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη».
Επίσης η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής, καθώς ενισχύει τις διαθέσιμες υπηρεσίες για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες και τις οικογένειές τους, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Αποτελεί δε ένα ακόμη βήμα στη μακρά πορεία του «Εργαστηρίου», το οποίο από το 1978 βρίσκεται δίπλα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, με σταθερό προσανατολισμό την κοινωνική τους ένταξη.
Για το «Εργαστήρι», η έναρξη λειτουργίας του «Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης» σηματοδοτεί μια νέα δυνατότητα έγκαιρης και οργανωμένης υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, με στόχο κάθε παιδί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε στη διαχρονική και ολόπλευρη στήριξη του προς τον Σύλλογο «Το Εργαστήρι» και συνεχάρη την Πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Τουρκοχωρίτη για το έργο της.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι Αντιπεριφερειάρχες Λευτέρης Κοσμοπούλος , Χαράλαμπος Αλεξανδράτος και Ρίτα Πικρού-Μωραϊτάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη» Ειρήνη Καΐρη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» που στηρίζει αποκλειστικά «Το Εργαστήρι» Νανά Κουμπλή, ο πρώην Δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπουραϊμης καθώς και φίλοι και χορηγοί.