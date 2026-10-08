Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής, μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε βάρος της κόρης της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη, η οποία έχει καταγωγή από την Κένυα, φέρεται να δέχθηκε προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια από την εκπαιδευτικό μέσα στο σχολείο, με αφορμή το χρώμα του δέρματός της.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η καθηγήτρια φέρεται να είπε στη μαθήτρια: «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου».

Κατά την ίδια καταγγελία, η εκπαιδευτικός φέρεται επίσης να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και στη συνέχεια να της ζήτησε να το μαζέψει.

Η αντίδραση των μαθητών στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα, με τους μαθητές να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στη 13χρονη και να προχωρούν σε κατάληψη του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν μαθητές στο τοπικό μέσο, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε απομακρυνθεί από το σχολείο κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, έπειτα από περιστατικό που, όπως αναφέρουν, αφορούσε μαθήτρια με αναπηρία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η καθηγήτρια τοποθετήθηκε με απόσπαση στο 4ο Γυμνάσιο της περιοχής. Εκεί, κατά τις καταγγελίες, φέρεται να σημειώθηκε νέο περιστατικό σε βάρος μαθητή.

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτικός επέστρεψε στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, γεγονός που, σύμφωνα με τις καταγγελίες μαθητών και γονέων, προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις.

Τέσσερις ΕΔΕ και παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκπαιδευτικός έχει βρεθεί τέσσερις φορές αντιμέτωπη με διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ φέρεται να έχει παραπεμφθεί και σε πειθαρχικό συμβούλιο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχουν υποβληθεί καταγγελίες για τη συμπεριφορά της από μαθητές, γονείς, αλλά και συναδέλφους της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, με τη μαθητική κοινότητα να ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού και να υπάρξουν απαντήσεις από τους αρμόδιους.