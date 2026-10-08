Σε ένα πρωτοποριακό διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Ρόδο, συνδέοντας την αρχαία ελληνική αστρονομία με τη σύγχρονη έρευνα. Στο πλαίσιο της δράσης «Το Πείραμα του Ίππαρχου», που υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Ιούλιο του 2027, οι μαθητές θα συνεργαστούν με σχολικές κοινότητες του εξωτερικού. Κοινός τους στόχος είναι να υπολογίσουν την ακριβή απόσταση Γης και Σελήνης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παράλλαξης.



Πρόκειται για μια ιστορική τεχνική που βασίζεται στο σπουδαίο έργο του αρχαίου αστρονόμου Ίππαρχου, εμπνέοντας τη νέα γενιά.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αστρονομικές παρατηρήσεις, να συλλέξουν επιστημονικά δεδομένα και να ανταλλάξουν τα αποτελέσματά τους με σχολεία του εξωτερικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών, επιστημονική καθοδήγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.



Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου και της Διεύθυνσης Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου, με πρωτοβουλία της αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Σταματίας Γιαννέλη.



«Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται στα όρια της σχολικής αίθουσας. Οφείλουμε να δημιουργούμε για τα παιδιά μας ευκαιρίες να γνωρίζουν, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται και να ανοίγονται στον κόσμο», επισημαίνει η κ. Γιαννέλη.



Σύμφωνα με τον Δήμο Ρόδου, στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία, η ενίσχυση της συνεργασίας με σχολεία άλλων χωρών και η σύνδεση της ιστορικής επιστημονικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.